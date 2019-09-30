MGK Bildirisinde 'Güvenli Bölge' vurgusu30 Eylül 2019 Pazartesi 19:30 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:41
MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.45'te toplandı.
3,5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
Toplantı sonunda açıklanan bildiride, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği bildiride, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber, AA