Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metina'ya hava operasyonu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ara, Bul, Yok et!
Açıklamada, Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.#MSB pic.twitter.com/7CXJneCSlQ
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