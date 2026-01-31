Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel, su baskını ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir'in doğusu ve Aydın genelinde kuvvetli, Muğla'da ise çok kuvvetli (30-75 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Özellikle İzmir’in batısı ile Aydın’ın batı ilçelerinde yağışların yerel olarak "çok kuvvetli ve şiddetli" (50-100 kg/m2 ) olması bekleniyor.

Batı Akdeniz’de heyelan ve su baskını riski

Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’de de etkisini artıracağı öngörülüyor. Antalya il geneli ile Burdur’un güneydoğu ilçelerinde yağışların "çok kuvvetli ve yer yer şiddetli" (50-100 kg/m2 ), Isparta’da ise kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olacağı bildirildi.

Bölgede sel ve su baskınının yanı sıra heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Batı bölgelerinde sadece yağış değil, şiddetli fırtına da hayatı olumsuz etkileyecek. Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak rüzgarın; Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuzeydoğudan (50-80 km/saat), İzmir, Aydın, Denizli ve İç Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden (50-70 km/saat), Muğla genelinde ise yer yer kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Denizlerde fırtına uyarısı

Deniz ulaşımını da etkilemesi beklenen fırtınanın; Yarın Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de 6 ila 8 (50-75 km/saat), yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Denizlerdeki fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve can güvenliği risklerine karşı ilgili birimlerin ve vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini hatırlattı.