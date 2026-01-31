Hafif Yağmurlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.01.2026 14:10

İletişim Başkanı Duran: TRT, Türkiye'nin hakikatini ve değerlerini temsil ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT onlarca dile ulaşan yayınlarıyla, Türkiye'nin hakikatini, kültürünü ve değerlerini uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor" dedi.

İletişim Başkanı Duran: TRT, Türkiye'nin hakikatini ve değerlerini temsil ediyor
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) ilk televizyon yayınının 58. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Ocak 1968’de başlayan yayıncılık serüveninin Türkiye’nin toplumsal hafızası ve kültürel kimliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"Yayıncılık yolculuğunda bir dönüm noktası"

TRT’nin ilk yayınının üzerinden geçen 58 yılın sadece teknik bir gelişme olmadığını vurgulayan Duran, "Bu yayıncılık yolculuğu, Türkiye’nin toplumsal hafızasının ve kültürel kimliğinin şekillenmesinde bir dönüm noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iletişim alanında atılan stratejik adımların TRT’yi küresel bir marka haline getirdiğini belirten Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iletişim alanında atılan güçlü adımlar, TRT’yi bugün dünyanın dört bir yanında yayın yapan, güvenilir haberciliği ve kaliteli yapımlarıyla öne çıkan bir kamu yayıncısı hâline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Kamu yayıncılığında örnek model"

Duran, TRT’nin bugün onlarca farklı dilde gerçekleştirdiği yayınlarla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, kurumun uluslararası alandaki başarısına vurgu yaptı. TRT’nin belgesellerden dizilere, kültür-sanat programlarından dijital içeriklere kadar geniş bir yelpazede özgün yapımlar ürettiğini belirten Duran, "TRT, Türkiye’nin hakikatini, kültürünü ve değerlerini uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor. Ortaya koyduğu özgün yapımlarla kamu yayıncılığında örnek bir model oluşturuyor." dedi.

Mesajının sonunda TRT çalışanlarını tebrik eden İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti;

Yarım asrı aşan yayıncılık tecrübesiyle, milletimizin sesini dünyaya duyuran TRT ailesini yürekten kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran TRT
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Bilgi, eylem ve tecrübe aynı kulvarda gitmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Bakan Tunç: Milletimiz eser siyasetine bakar
14:10
Ukrayna'da başkent Kiev'in de olduğu birçok şehirde elektrik kesintileri yaşanıyor
14:00
Bakan Bolat: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi her iki taraf için de stratejik zorunluluk
14:24
Ataşehir'de iş yeri yangını
13:52
Türkiye'den 83 ülkeye 160 milyon dolarlık çiçek ihracatı
13:18
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden faciasında en az 226 işçi hayatını kaybetti
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ