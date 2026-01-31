İletişim Başkanı Duran: TRT, Türkiye'nin hakikatini ve değerlerini temsil ediyor

İletişim Başkanı Duran, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) ilk televizyon yayınının 58. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Ocak 1968’de başlayan yayıncılık serüveninin Türkiye’nin toplumsal hafızası ve kültürel kimliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"Yayıncılık yolculuğunda bir dönüm noktası"

TRT’nin ilk yayınının üzerinden geçen 58 yılın sadece teknik bir gelişme olmadığını vurgulayan Duran, "Bu yayıncılık yolculuğu, Türkiye’nin toplumsal hafızasının ve kültürel kimliğinin şekillenmesinde bir dönüm noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iletişim alanında atılan stratejik adımların TRT’yi küresel bir marka haline getirdiğini belirten Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iletişim alanında atılan güçlü adımlar, TRT’yi bugün dünyanın dört bir yanında yayın yapan, güvenilir haberciliği ve kaliteli yapımlarıyla öne çıkan bir kamu yayıncısı hâline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Kamu yayıncılığında örnek model"

Duran, TRT’nin bugün onlarca farklı dilde gerçekleştirdiği yayınlarla Türkiye’nin sesini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, kurumun uluslararası alandaki başarısına vurgu yaptı. TRT’nin belgesellerden dizilere, kültür-sanat programlarından dijital içeriklere kadar geniş bir yelpazede özgün yapımlar ürettiğini belirten Duran, "TRT, Türkiye’nin hakikatini, kültürünü ve değerlerini uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor. Ortaya koyduğu özgün yapımlarla kamu yayıncılığında örnek bir model oluşturuyor." dedi.

Mesajının sonunda TRT çalışanlarını tebrik eden İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti;

Yarım asrı aşan yayıncılık tecrübesiyle, milletimizin sesini dünyaya duyuran TRT ailesini yürekten kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.