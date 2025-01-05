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Gündem
TRT Haber 05.01.2025 00:00

Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azaldı. Yapılan son tahminlere göre doğu'da kar, batı'da ise kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Bitlis, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

Yağışların, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

Muğla ili için 'Turuncu kodlu' uyarı

Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurt genelinde pazar havası

Yapılan son tahminlere göre pazar günü hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde azalacağı ancak hafta başından itibaren artacağı öngörülüyor.

 

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