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TRT Haber 18.01.2025 21:52

Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevrelerine yağış uyarısında bulundu. Rize'de kuvvetli yağmur, Artvin'de ise yoğun kar yağışı görülecek. İşte detaylar...

Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize, Artvin, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

4 il için sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı

Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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