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TRT Haber 02.08.2024 17:30

Meta şimdi de Diyanet'i hedef aldı

İsrail'in alçak suikastıyla şehit edilen İsmail Haniye için Ayasofya Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazının videosunu paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabı Facebook tarafından kısıtlandı, video silindi.

Meta şimdi de Diyanet'i hedef aldı

İran'da düzenlenen alçak suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı, Başkanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Meta şimdi de Diyanet'i hedef aldı

"Şehid İsmail Haniye gıyabi cenaze namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" başlığıyla paylaşılan video, Facebook tarafından yayından kaldırıldı.

Ayrıca Facebook, Başkanlığın hesabında reklam oluşturma ve canlı videolar oluşturma, arama başlatma özelliklerine kısıtlama getirdi.

Meta şimdi de Diyanet'i hedef aldı

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Ali Erbaş Facebook İsmail Haniye Meta Türkiye Diyanet Vakfı
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