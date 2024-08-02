Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız

Instagram katalog suçları çerçevesinde birçok kez uyarılmasına rağmen herhangi bir karşılık vermediği gerekçesiyle erişime kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Instagram ile iletişim halinde olunduğunu ve sosyal medya temsilcisiyle görüşüldüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, Instagram kurallara uyarsa erişim yasağının kaldırılacağını dile getirdi:

"Onlarla iletişim halindeyiz. Net şekilde hassasiyetlerimiz belli. Eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an, biz o engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları, kuralları olan bir ülke."