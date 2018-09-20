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Mersin'de PKK'nın kamuflajlı şemsiye yöntemine darbe

Mersin'deki PKK operasyonunda, teröristlerin arazide insansız hava araçları tarafından görüntülenmeyi engellemek için kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirildi.

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Mersinde PKKnın kamuflajlı şemsiye yöntemine darbe

Mersin'de bir firmaya ait depoya düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin arazide insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenmeyi engellemek için kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye bulundu.

İstihbarat birimleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda teröristlerin İHA'lar tarafından görüntülerinin alınmasını önlemek amacıyla kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiğini belirledi.

Bunun üzerine söz konusu firmaya ait merkez Akdeniz ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirdi.

Şemsiyeleri Çin'den ithal ettiği tespit edilen firma yetkilileri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: PKK, Mersin
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