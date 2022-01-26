Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacağını belirtti.
Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
Etiketler: İyi Parti Koronavirüs Meral Akşener
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