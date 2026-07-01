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TRT Haber 01.07.2026 05:26

Menülerde kalori bilgisi zorunlu oluyor

Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibari ile değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek.

Menülerde kalori bilgisi zorunlu oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yeni şeffaflık uygulamasını hayata geçiriyor.

Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçiş zorunlu hale geliyor.

Artık sipariş verirken yemeklerin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerleri menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla görülebilecek.

Amaç, sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek ve kalorili tüketimi önlemek. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Kalori hesaplanmasında ise standart kriterler uygulanacak.

Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı gıda denetçileri menüleri denetleyecek.

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Gıda Restorasyon Tarım ve Orman Bakanlığı
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