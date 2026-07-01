Menülerde kalori bilgisi zorunlu oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yeni şeffaflık uygulamasını hayata geçiriyor.

Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçiş zorunlu hale geliyor.

Artık sipariş verirken yemeklerin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerleri menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla görülebilecek.

Amaç, sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek ve kalorili tüketimi önlemek. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Kalori hesaplanmasında ise standart kriterler uygulanacak.

Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı gıda denetçileri menüleri denetleyecek.