Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2020 ve 2021 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet bugün zam teklifini sendikalara sunacak.

3 milyon 200 bin kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren teklifin ardından hükümet ile sendikalar arasında müzakereler başlayacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında başlayan toplu sözleşme süreci devam ediyor.

Memur sendikalarının farklı zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirildi. Gözler bugün hükümetin zam teklifini sendikalara sunacağı toplantıya çevrildi.

12 teklif masada

Toplantı öncesinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yaptı. Yalçın, 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yapıyor. https://t.co/m4TgsPaDAq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2019

Yalçın , "Biz Memur-Sen olarak bu son toplantıda makul ve makbul bir teklifin gelmesini bekliyoruz diye ifade etmiştik. Umuyorum ve inanıyorum ki bütçe disiplini bütçe imkanları kavramları olumsuz cevap vermeye gerekçe oluşturmasın, olumlu yaklaşım penceresi açsın ve bugün kamu görevlilerini memnun edecek bir teklifle masada umut yeniden artsın istiyoruz." dedi.

Taraflar anlaşmaya varırsa 20 Ağustos'ta imza töreni gerçekleştirilecek.

Uzlaşma sağlanamazsa son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

Memur-Sen ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam talep etti

Memur-Sen, ilk yıl 8+7 yüzdelik zam, yüzde 3 refah payı 200 TL taban aylık iyileştirmesi, 2. yıl içinse 6+6 yüzdelik zam ve yüzde 2 refah payı talep etmişti.

Kamu-Sen ilk yıl için yüzde 10+10 zam istedi

Masadaki diğer bir sendika olan Türkiye Kamu-Sen 2020 yılı için yüzde 10+10 zam talep ediyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise kamu çalışanlarının ücretlerine 2020 için toplam yüzde 38 artış yapılmasını istiyor.

Her iki sendika da ayrıca yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Kaynak: TRT Haber