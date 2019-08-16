CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyanın savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümünü İslam ülkeleri oluşturuyor. Irak'ta, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da İslam adına birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda kalanlar yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki; istatistiklere göre savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bir bölümü de yine Müslümanların çocukları. Demokrasi, insan hakları, eğitim sağlık, toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel konularda Müslüman ülkeler üzülerek ifade edeyim, perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı, dökülen kan son bulur ve İslam dünyasına da huzur adalet gelir."

Kaynak: TRT Haber