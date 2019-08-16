Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bugün Ankara'da. Hükümetin memur maaşlarına yönelik zam teklifi açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara zam teklifini açıkladı:

"Kamu çalışanlarının maaşlarında 2020 yılının birinci 6 aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3. 2021 yılının birinci 6 aylık döneminde yüzde 3, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının 6 aylık dönemde yapılan artış oranlarını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memura zam teklifini açıklıyor.https://t.co/C5JKPRRqk3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2019

Memur-Sen: Yeni teklif bekliyoruz

Teklifin üzerine söz alan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, teklifin yeterli olmadığını söyledi.

"Hükümetin teklifi makul değil, piyasa gerçekleriyle uyum sağlamıyor" diyerek teklifi reddettiklerini açıklayan Yalçın, yeni bir teklifi beklediklerini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam teklifi sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/ImU53XliTB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2019

Memur-Sen, ilk yıl 8+7 yüzdelik zam, yüzde 3 refah payı 200 TL taban aylık iyileştirmesi, 2. yıl içinse 6+6 yüzdelik zam ve yüzde 2 refah payı talep etmişti.

Kaynak: TRT Haber