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Gündem
TRT Haber 31.07.2023 05:15

Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor

Kamu çalışanları toplu sözleşme sürecinin başlamasını bekliyor. İlk toplantı yarın yapılacak. Toplantıya hükümet ile sendikaların temsilcileri katılacak. Toplantıda talepler dile getirilecek ve görüşme takvimi belirlenecek.

Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

Sendikalar görüşme öncesi beklentilerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu.

Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

İlk toplantı, 1 Ağustos Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Peki ilk toplantıda neler masada olacak?

Öğretim görevlisi Tarkan Zengin, ilk toplantıda niyetlerin dile getirildiği bir açılış toplantısı olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Oturumlar, müzakereler daha sonraki günlerde belli olacaktır. Muhtemeldir ki o gün bir takvim belli olabilir. Hangi hizmet kollarının ne zaman görüşüleceğine dair. Kamu çalışanlarına geneline yönelik taleplerin ne zaman görüşüleceğine dair takvim de belli olabilir."

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek

Toplantıya kamu işveren tarafı ve memur sendikalarının yetkilileri katılacak.

Zengin, toplamda çalışanları temsilen 15 kişilik bir heyetin masada olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Masada sendika taraflarında konfederasyon olarak en fazla üyeye sahip birinci ikinci ve üçüncü konfederasyonun temsilcileri oluyor. 11 hizmet kolu var. Şu anda 11 hizmet kolunda da Memur Sen'e bağlı sendikalar yetkili.  Konfederasyonlar olarak da Memur-Sen yetkili konfederasyon.. Kamu-Sen masada olacak ve KESK  masada olacak. Toplamda çalışanları temsilen 15 kişilik bir heyet masada olacak."

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek.

Haber: Şeyma İlkan
 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Memur Memur-Sen
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