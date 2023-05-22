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Gündem
AA 22.05.2023 23:17

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den hastane odasından paylaşım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, sindirim sistemi rahatsızlığı için gittiği hastanede bazı tetkikler yapıldığı belirtildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den hastane odasından paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İnce, paylaşımında hastanede bulunduğu sırada çekilen fotoğrafa da yer verdi.

İnce'nin, hastanede sindirim sistemi rahatsızlığına ilişkin bazı tetkikler yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

 

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