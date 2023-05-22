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TRT Haber 22.05.2023 22:02

Depremzede öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı.

Depremzede öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının bölgede görev yaptığını ifade etti.

Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, bunu ilk defa açıklıyorum" dedi.


Kredi alanların kredilerinin bursa dönüştürüleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlara öncelikli depremzede öğrenciler yerleştirilecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yapabileceklerini ifade etti.

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Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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