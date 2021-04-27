Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek, tahliye kararı verildi.

Kararı değerlendiren Avukat Ahmet Onaran, "Melek kendisinin ve çocuklarına yönelik tehdidin bir yaşamsal tehdidin bertaraf edilmesi için bu eylemi yapmıştır. Bu meşru müdafaanın sınırı aşılması neticesinde böyle bir eylemi yaptığı için de mahkeme bu şekilde karar vermiştir." dedi.

Tutuklu yargılanan İpek, cezaevinden tahliye edildi. Karar sonrası göz yaşlarını tutamadı.

"Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim"

Şu an hayatın yeniden başladığını söyleyen İpek, "Adaletimize güveniyordum her zaman. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarıma kavuştum, bu gece artık rahatça uyuyabileceğim." diye konuştu.

Aylar süren tutukluluğun ardından cezaevinden tahliye olan İpek'in ilk durağı baba evi oldu. Genç kadın burada çocuklarıyla ve sevdikleriyle hasret giderdi.

Melek İpek, baba evinde 107 gün ayrı kaldığı kızlarına doyasıya sarıldı.

İpek'in avukatı Ahmet Onaran'a göre karar benzer olaylar için emsal teşkil edebilecek.

Alınan karar için bir üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor.