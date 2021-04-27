Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan aralarında DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydı bulunan şüphelinin de olduğu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa’da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi" denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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