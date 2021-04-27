Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan Başbakanı'nın Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hindistan Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kalın görüşmede, Covid-19 salgınının aşırı yayılması nedeniyle zor zamanlar geçiren Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Salgınla mücadele konusunda Hindistan'da yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alan Kalın, Hindistan'da salgının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'nin destek sunmaya ve dayanışma sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.
Etiketler: İbrahim Kalın Hindistan
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