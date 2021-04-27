Kalın görüşmede, Covid-19 salgınının aşırı yayılması nedeniyle zor zamanlar geçiren Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Salgınla mücadele konusunda Hindistan'da yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alan Kalın, Hindistan'da salgının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'nin destek sunmaya ve dayanışma sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.