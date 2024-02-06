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Gündem
TRT Haber 06.02.2024 08:22

Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybeden vatandaşlar için bir yıl sonra depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan, saygı duruşunun gerçekleştirildiği anlardan görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, Bakanlık binası ve Kuvvet Komutanlıkları yerleşkesinin yanı sıra hudut birliklerinde görev başındaki Mehmetçiğin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

ETİKETLER
Asrın Felaketi Deprem Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı
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Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
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