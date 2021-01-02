Milli Savunma Bakanlığının Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki çocuklar için yardımların devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, “16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından Cıbbaniye İlkokulunda 126 öğrenciye mont ve hırka, Rabia meskun mahallinde ise 2 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi” ifadelerine yer verildi.