Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik’ten çocuklara kışlık kıyafet yardımı
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çocuklara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Komandolar, 126 öğrenciye kışlık giyecek ve 2 engelli çocuğa da tekerlekli sandalye hediye etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki çocuklar için yardımların devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, “16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından Cıbbaniye İlkokulunda 126 öğrenciye mont ve hırka, Rabia meskun mahallinde ise 2 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi” ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesindeki çocuklar için yardımlara devam ediyoruz. 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından Cıbbaniye İlkokulunda 126 öğrenciye mont ve hırka, Rabia meskûn mahallinde ise 2 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1VT6czJ2iv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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