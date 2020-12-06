Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine insani yardım
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik insani yardımların devam ettiğini açıkladı.
Ülkemizin Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardımları devam ediyor. Kahraman Mehmetçiğimizin terörden temizlediği, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde insani yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/yhR7FuP4qn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2020
Türk askerlerinin bölge halkına ulaştırdığı yardımlara ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizin terörden temizlediği, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde insani yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." ifadesi yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı
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