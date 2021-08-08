Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, 5 Ağustos'ta bölgedeki ambulans ve iş makinesine saldırarak 2 sivili katleden terörist de var.
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