Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede görev yapan 69 helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.

Deprem bölgesine bugüne kadar helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor.



Bölgede görev yapan 69 helikopter toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirdi. pic.twitter.com/A8oFf7Iogs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2023

Bakanlığın paylaşımında, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" denildi.