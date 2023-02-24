Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 00:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik helikopterlerle yardım ulaştırıyor
Mehmetçik deprem bölgesine kara, hava ve denizden yardım ulaştırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar bölgeye helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede görev yapan 69 helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.
Deprem bölgesine bugüne kadar helikopterlerle toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirildi.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2023
Bölgede görev yapan 69 helikopter toplam 3 bin 922 sorti gerçekleştirdi. pic.twitter.com/A8oFf7Iogs
Bakanlığın paylaşımında, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait helikopterler ilk günden bu yana gece gündüz demeden yardım malzemeleri taşımaya, çadırları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" denildi.
Etiketler: Mehmetçik Türk Silahlı Kuvvetleri Deprem
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