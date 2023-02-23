Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi. Kampanyaya başvurular 5 bini aştı. İşte merak edilenler...

[Grafik: TRT Haber]

1 - Kampanyanın amacı nedir?

Depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatıldı.

Hayırsever vatandaşların güvenilir bir kampanya ile evlerini bedel beklemeden ya da indirimli bir bedelle ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem.

Ev tahsis etme imkanı olmayanlara ise nakdi bağış yolu ile depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanınıyor.

[Grafik: TRT Haber]

2 - Evimi herhangi bir bedel beklemeden depremzedelere açmak için ne yapmalıyım?

Evinizi en az 3 ay süre ile depremzedelerin kullanımına sunmanız gerekiyor. Daha az süre ile ev tahsisi değerlendirmeye alınmayacak.

Program paydaşlarının web sayfalarından yapacağınız başvuru sonrasında, evinizin bulunduğu ilçe kaymakamlığı tarafından yerinde inceleme yapmak üzere sizinle iletişime geçilecek.

Kaymakamlık evinizi uygun bulursa sizinle "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak.

[Grafik: TRT Haber]

3 - Evimi indirimli bir bedelle depremzedelere kiraya vermek için ne yapmalıyım?

Evinizi 1 yıl süre ile kiraya vermeyi kabul etmeniz gerekiyor. Daha kısa süreli kiralamalar kabul edilmeyecek.

Evinizi piyasa şartlarına göre belirgin bir düzeyde indirimle kiraya vermeniz bekleniyor.

Yapacağınız başvuru sonrasında, ilçe kaymakamlığı tarafından yerinde inceleme yapmak üzere sizinle iletişime geçilecek.

Belirttiğiniz kira bedeli piyasa koşulları ile kıyaslanacak. Kaymakamlık evinizi uygun bulursa sizinle "Kira Sözleşmesi" imzalanacak.

[Grafik: TRT Haber]

4 - Uygulamada hangi depremzedelere öncelik verilecek?

Kampanya kapsamındaki evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

5 - Evimi bu kampanya kapsamında ne kadar süre için tahsis edebilirim?

Evinizi depremzedelere bedelsiz olarak açmak istiyorsanız, en az 3 ay olmak üzere 1 yıla kadar tahsis edebilirsiniz.

Evinizi indirimli bedel karşılığında kiraya vermek istiyorsanız 1 yıl boyunca tahsis etmeniz gerekiyor.

[Grafik: TRT Haber]

6 - Evimi tahsis ettiğim süre boyunca faturalar kim tarafından ödenecek?

Depremzedelerin yerleştirildiği konutların aidat, elektrik, su ve doğalgaz giderleri kaymakamlıklar tarafından desteklenecek. Ev sahibine bu giderlerle ilgili bir külfet yüklenmeyecek.

7 - Evimi indirimli bedelle kiraya verdiğimde kira bedeli kim tarafından karşılanır?

Kira bedeli, kampanya kapsamında toplanan bağışlardan karşılanarak evinizin bulunduğu ilçe kaymakamlığı aracılığı ile ödenecek.

[Grafik: TRT Haber]

8 - Evimi eşyalı olarak kullanıma açabilir miyim?

Evinizi eşyalı veya boş olarak kullanıma açabilirsiniz. Evinizi eşyalı olarak kullanıma açtığınızda, kaymakamlık ile yapacağınız sözleşmede eşya detaylarına da yer verilir. Kayıt altına alınmış eşyalarınız Türkiye Sigorta güvencesi altında olacak.

Evde bulunan eşyalar ile bina ve binanın ayrılmaz bütünleyici parçaları ve-veya sabit tesisatı risklerine karşı 25 bin TL’ye kadar bir yıl süreyle teminat sunuluyor.

9 - Boş bir evim yok ama depremzedelere barınma desteği vermek istiyorum. Ne yapabilirim?

Kiraya verilen evlerin depremzedeler ile buluşturulabilmesi için AFAD'ın ilgili bağış hesabına nakdi bağışta bulunabilirsiniz.

Kira bağış hesapları için tıklayınız

Grafik: Nursel Cobuloğlu Çoban