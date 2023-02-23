Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 23:04Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar'da bir bebek daha dünyaya geldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde bir kız bebek daha dünyaya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar gemisi, depremlerin ardından hastaneye dönüştürüldü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bayraktar gemisinde bir kız bebeğin daha dünyaya geldiği duyuruldu.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"TCG Bayraktar gemimizde dünyaya gelen Nur bebeğimizi ve kıymetli ailemizi uğurladık. Evladımıza ve ailemize hep birlikte, sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz. İyi ki doğdun Nur."
Etiketler: Bayraktar Deprem Kahramanmaraş Milli Savunma Bakanlığı
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