Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar gemisi, depremlerin ardından hastaneye dönüştürüldü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bayraktar gemisinde bir kız bebeğin daha dünyaya geldiği duyuruldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Bayraktar gemimizde dünyaya gelen Nur bebeğimizi ve kıymetli ailemizi uğurladık. Evladımıza ve ailemize hep birlikte, sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz. İyi ki doğdun Nur."