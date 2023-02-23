Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 21:20Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Gaziantepli minikler Mehmetçik'i yalnız bırakmadı
Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep Nurdağı'nda görevini aralıksız sürdürüyor. Depremzedelere sıcak yemek dağıtmaya hazırlanan askerleri çocuklar da yalnız bırakmadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde vatandaşların yardımına koşuyor.
Mehmetçik, depremzedelere yemek dağıtmaya hazırlanırken çocuklar da asker ağabeylerini yalnız bırakmadı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Gaziantepli minik kahramanlar" olarak bahsettiği çocukların olduğu videoyu şu ifadelerle paylaştı:
"Mobil Sahra Mutfağı ile vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtmaya hazırlanan ve öncesinde yemek duası yapan Mehmetçiklerimizi Gaziantepli minik kahramanlarımız yalnız bırakmamış. Aslan parçalarımıza sevgilerimizi gönderiyoruz."
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