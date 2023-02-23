Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde vatandaşların yardımına koşuyor.

Mehmetçik, depremzedelere yemek dağıtmaya hazırlanırken çocuklar da asker ağabeylerini yalnız bırakmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Gaziantepli minik kahramanlar" olarak bahsettiği çocukların olduğu videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"Mobil Sahra Mutfağı ile vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtmaya hazırlanan ve öncesinde yemek duası yapan Mehmetçiklerimizi Gaziantepli minik kahramanlarımız yalnız bırakmamış. Aslan parçalarımıza sevgilerimizi gönderiyoruz."