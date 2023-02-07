Depremlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığında (MSB) deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlere başlandı. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında, nakliye uçakları göreve hazırlandı.

Deprem bölgesindeki afetzedelere yardım için Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 askeri ambulans uçağıyla Ankara'dan bölgeye hareket etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine gitti.

Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve AKUT görevlileriyle araç, gereç ve teçhizatları taşıyan Hava Kuvvetlerine ait uçak, İstanbul'dan deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmalarına destek veren Mehmetçik, vatandaşlarımız için yardım malzemelerinin dağıtımını da sürdürüyor.#MSB #Deprem pic.twitter.com/PMwRbcOmkb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

Deprem sonrası Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçik, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek oldu. Birliklerce deprem bölgesinde seyyar mutfak da sağlandı.

TSK'ya ait İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespitiyle arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalar yaptı.

Komandolar deprem bölgesine sevk edildi

Depremin ardından TSK'nin Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlar, TSK'ya ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a götürülerek tedavi altına alındı. Uçaklar yaralı tahliyesiyle bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yaptı.

Depremden etkilenen vatandaşlar, 2. Ordu Komutanlığına ait kışlalarda misafir ediliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, aralıksız şekilde deprem bölgesine ihtiyaçların ulaştırılmasına ve deprem bölgesinden yaralı vatandaşların sevkine devam ediyor.

TCG İskenderun yaralılar için görevlendirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için görevlendirildi. Gemi, deprem bölgesinden kurtarılan yaralıları İskenderun'dan Mersin'e tahliye ediyor. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi.

Depremin ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçik, gün boyu devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele etti. Mehmetçik, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken, bir yandan da hem kışlada hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam etti. Depremin hemen ardından sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracıyla 120'yi aşkın sorti icra edildi. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam edildi.

TSK İnsani Yardım Tugayının Arama Kurtarma Taburu, Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı.

TSK tarafından kurulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile gece boyunca arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşındı, yaralı vatandaşlar tahliye edildi.

Depremzedeler enkaz altında kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta görevli İnsani Yardım Tugayı, bir genci enkazdan kurtardı. Hatay'da da genç kız, Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunca enkazın altından sağ çıkarıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de iki çocuk enkazdan kurtarıldı.

Gelibolu'daki 2. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman erbaş, arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bölgeye hareket etti. Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının 1. Komando Taburunda görevli personel Gaziantep'e gitti.

Mehmetçiklerimiz, hem kışlalarımızda hem de deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor.#MSB #Deprem pic.twitter.com/bCRmFMxz0M — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

Mehmetçik, Hatay'da depremzedeler için çadır kurma çalışmalarına destek oldu. Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarına destek verildi, vatandaşlara yardım malzemeleri dağıtıldı.

Batıdaki birliklerden havalanan CH-47 Chinook tipi helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere personel ve malzeme nakletti. Kara Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi.

KKTC'de konuşlu bulunan 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli de arama-kurtarma çalışmalarına destek için Mersin’e gelerek buradan deprem bölgesine sevk edildi.