Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirten Akar, milletçe omuz omuza, devlet ve millet olarak bir bütün halinde çalışarak bu felaketin üstesinden gelineceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı olarak depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını aldıktan sonra sabah erken saatlerde bakanlık bünyesindeki Kriz Yönetim Merkezi'ni açtıklarını ve çalışmaları başlattıklarını anlatan Akar, "Yapılan durum muhakemesi sonrasında ilk ihtiyacımızın bölgeye kurtarma ekiplerinin personelini ve teçhizatıyla insani yardım malzemelerini taşımak olduğunu gördükten sonra süratle gerekli emirleri vermek suretiyle bir hava yolu yardım köprüsünü kurduk. Şu anda bu yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

A400M'ler dahil bütün uçakları seferber etmek suretiyle hava şartlarının etkisinden uzak olan hava meydanlarına bütün personel ve malzeme naklini başlattıklarını aktaran Akar, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar toplam 2 bin 600 kurtarma personeli, 78 araç ve diğer malzemeyle ihtiyaç sahibi olan noktalara taşınmış bulunmaktadır. Batıdan, özellikle aldığımız malzemeyi ve personeli İncirlik ve Gaziantep havaalanlarına, bugün öğleden sonra da hava şartlarının elvermesiyle açılan Malatya'ya taşımaya başladık. Uçak seferlerimiz devam ediyor. Bu konuda toplam elimizde şu an kullandığımız 75 hava aracı var, helikopterler, TİHA'lar dahil. Bunları da kullanmak suretiyle ihtiyaçları karşılamak üzere toplam 213 sorti icra edilmiş bulunmaktadır."

Uçakların geri gidişlerinde olabildiğince hastaları ve yaraları da hastanelere taşıdıklarını dile getiren Akar, aynı zamanda batıya gitmek isteyen vatandaşlara da uçakları kullandırdıklarını söyledi.

Helikopter sayısı 45'lere kadar ulaşacak

Helikopterlerin de yoğun şekilde kullanıldığını bildiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle İncirlik'i bir lojistik 'hub' yapmak için çalıştık. Şu ana kadar da burada toplam 19 helikopter görev yapmakta. Bunlara ilaveten gelecek helikopterlerle birlikte elimizdeki helikopterleri buraya toplamak suretle sayının 45'lere kadar ulaşacağını görüyoruz. Malatya Havaalanı'nın açılması bizim işlerimizi çok kolaylaştırdı. Daha önce İncirlik'ten kara yoluyla yaptığımız yardımları doğrudan hava yoluyla yapma imkanı bulduk. Bu da bizi son derece rahatlattı. Meteorolojik şartları yakından takip ediyoruz. Hatay Havaalanı pistindeki hasarın dışında diğer havaalanlarımızın pistleri inişe ve kalkışa müsait. Fakat etkileyen hava şartları. Bu hava şartlarını da dikkate almak suretiyle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

"7 bin 500 Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte"

Mehmetçiğin dün terörle mücadelede olduğu gibi bugün de buradaki felaketle mücadele konusunda daima milletinin yanında olduğunun altını çizen Akar, şöyle konuştu:

"Bütün bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte. İlaveten bugün yaptığımız çalışmalarla yarından itibaren de 1500 personelimiz daha buradaki faaliyetlere katılacaklar. Batıdan komando taburlarımızı, toplam 9 taburu da yine bölgeye sevk ediyoruz. Yine Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bugün yarın yapılan çalışmalarla bölgeye gelecek."

Hatay'da 1600 Mehmetçik çalışmalarını sürdürüyor

Akar, Hatay'daki çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirterek, güvenlik konusunda, kurtarma faaliyetlerine yardım konusunda Mehmetçiğin 1600 mevcuduyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Çalışmaları kolaylaştırmak bakımından, doğal afet arama kurtarma timlerinin de bölgede olduğunu ifade eden Akar, "Barışı koruma tugayının içinden gelen personelimiz burada. Kıbrıs'tan DAFYAR bölgede. Ayrıca istihkam savaş taburunu da buraya sevk etmek suretiyle bu timleri de buradaki kurtarma çalışmalarına katmış bulunuyoruz." dedi.

Akar, 25 seyyar mutfağı da deprem bölgesindeki il ve ilçelere dağıttıklarını bildirerek, ayrıca 14 seyyar tuvalet ve banyonun da bölgede kullanılacağını kaydetti.

Jeneratörleri, hilti takımlarını bölgeye dağıttıklarını dile getiren Akar, hem özel teşebbüsle hem de kendilerinin yaptıkları çalışmalarla sahra fırınlarını da aktifleştirerek yarından itibaren ekmek dağıtımına başlayacaklarını bildirdi.

Her gün 15 bin vatandaşa sıcak çorba dağıtma gayreti içinde olduklarını söyleyen Akar, özel ve kamudan gelen yiyeceklerin de dağıtıldığını ifade etti.

Akar, "Deprem bölgesinde bulunan bizim bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlarımıza açılmış bulunmakta. Orada küçük de olsa bir katkı saplamak bakımından su, çorba, yiyecek, istirahat imkanlarını sağlamak için arkadaşlarımız gayret sarf etmektedir." bilgisini verdi.

"Akaryakıtın hem kamuya hem de sivil vatandaşlarımıza dağıtılması için tedbirleri aldık"

Dost ve müttefik ülkelerden de çeşitli yardımların gelmeye devam ettiğini söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"AFAD ve Dışişleri Bakanlığıyla yakın ve sıkı bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki valilerimizin garnizon komutanlıklarıyla yaptıkları temaslarda da onların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar.

Akaryakıt konusuna da bir çözüm getirmek bakımından bizim ANT dediğimiz, NATO petrolünün olduğu alanlarla ilgili de çalışmalarımızı sürdürdük. Gerekli usul ve esasları kullanmak suretiyle uygun yöntemlerle buradaki akaryakıtın hem kamuya hem de sivil vatandaşlarımıza dağıtılması için gerekli tedbirleri aldık, bugünden itibaren dağıtımı başlattık."

Deniz yoluyla da intikaller sürüyor

Deniz yoluyla hem malzemelerin ve personelin bölgeye intikalini sağlamak hem de buradaki yaralıları taşımak için gemileri seferber ettiklerini belirten Akar, dün İskenderun'dan kalkan TCG İskenderun gemisinin, 98 yaralı ve refakatçisini Mersin'e naklettiğini belirtti.

Akar, Sancaktar ve Bayraktar isimli çıkarma gemilerinin de görevlendirildiğini, bunların da iş makinelerini, çadır, battaniye gibi malzemeyi de İskenderun'a getirmek üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Akar, İskenderun Limanı'nda yangın çıktığını ve söndürmek için Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Kara Kuvvetlerinin helikopterlerinin de çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde samimiyet ve istekle yapıldığını, felaketten kurtulmak için herkesin azami gayret gösterdiğini dile getiren Akar, "Milletimizin devletiyle bütünleşik bir şekilde tek yumruk, tek yürekle büyük bir gayret içinde olduğunu, Mehmetçiğin sürekli, dün olduğu gibi bugün de milletinin yanında ve emrinde olduğunu bir kez daha gördük. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.