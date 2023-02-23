Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 583 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Bozdağ, şüphelilerden 171'i hakkında tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Binaların inşasında müteahhidinden teknisyenine kadar imzası ve sorumluluğu olan kişilerin tespitinin yapıldığını kaydetti.

"Tutuklanan 171 kişiden 78'i müteahhit"

Yıkılan binalarla ilgili soruşturmaya değinen Bozdağ, "Şu ana kadar tutuklanan 171 kişiden 78'i müteahhit" dedi.

Delil toplama sürecinin titizlikle sürdüğünü vurgulayan Bozdağ, bölgede 722 savcının görevlendirildiğini, enkazdan numune alma çalışmasının Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te tamamlandığını belirterek, "6 bin 167 binada bilirkişi incelemesi tamamlandı" dedi.

"2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var"

Bozdağ, "2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı, 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı" açıklamasını da yaptı.