Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
583 bin 751 depremzedeye psikososyal destek sağlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 583 bin 751 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzedelere sunulan psikososyal destek ile ilgili bilgi verdi.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 326 personelimizle 583 bin 751 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 533 personelimizle 274 bin 933 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."
Etiketler: Derya Yanık Deprem
Son Haberler
- 23:41
- 23:32
- 23:18
- 23:09
- 23:05
Sıradaki Haber
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar'da bir bebek daha dünyaya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz