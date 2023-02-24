Kahramanmaraş merkezli depremlerden birçok şehir ağır hasar gördü. Bu şehirlerin yeniden imarı için TOKİ yeni yerleşim yerlerini belirmeye başladı.

Deprem bölgesinin şehir planlaması için gönüllü olan Şehir Planlamacısı-Mimar Hakan Ağca ve ekibi, zemin analizlerini yapmaya başladı.

Ağca, analizleri bizzat bölgelere giderek yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

''Malatya, Hatay, Kahramanmaraş buraları gezdik, gördük, üzüldük ama sonra işe geçtik, analizlerimize geçtik. Yeni arsalar seçilmiş devlet tarafından bu arsaları da gezdik, iyi arsalar öylesine seçilmemişler. Biz kendi analizlerimizi yaptık bu hafta. Onların üzerinden master plan alanı için Sayın bakanımıza öneri verdik.''

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"Dünyadan yetenekli ve tecrübeli bir imar ekibi kuruyoruz"

Deprem bölgesinde TOKİ’nin ihale edeceği 400 bin civarında konut inşa edilecek. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, inşa edilecek konutların bütün detaylarıyla planlanması için bir koordinasyon gerçekleştiriyor.

Ağca, ''Şuanda aslında dünyanın her tarafından yetenekli ve en tecrübeli insanları getiriyoruz bir araya. Türkiye'ye en iyi sürdürülebilir şekilde bu master planları kurmak lazım, ona uğraşıyoruz. Ve gerçekten ülkemizle gurur duyuyorum çünkü gerçekten bu kadar hızlı bir şekilde bu işe girmek güzel bir şey'' dedi.

Master plan sonrası inşa edilecek konutların 1 yılda tamamlanması hedefleniyor.