Afrin, bir zamanlar terör örgütü YPG/PKK'ın işgali altındaydı. Örgüt hem bölge halkına zulüm yapıyor, göçe zorluyor hem de Türkiye'ye tehdit oluşturuyordu.

20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Harekatın 57. gününde Mehmetçik, Afrin'e girdi. Mehmetçiğin 18 Mart'ta yazdığı destanla Afrin, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi.

Mehmetçiğin Afrin başarısının üzerinden tam 1 yıl geçti. Türkiye'nin desteği ile teröristlerin yakıp yıktığı yerler bir bir onarıldı.

Afrinliler terörden temizlenen memleketlerine geri döndü

Türkiye'nin terör örgütü PKK’dan temizleyerek özgürleştirdiği ve yeni bir yaşamın penceresini açtığı Afrin’de nüfus bir yılda 50 binlerden 300 binin üzerine çıktı. Afrin'de 248 okul, Türkiye tarafından onarıldı. Ayrıca 3 hastane ile 23 sağlık merkezi faaliyete geçirildi.

Huzurun sağlandığı Afrin'e halk geri döndü, yerel bir meclis kuruldu. Afrin Yerel Meclis Başkanı Said Süleyman, ilk olarak Afrin'de insanların rahatça yaşayabilmeleri için çalışmalara başlandığını söyledi.

Türkiye'nin desteğiyle açılan 248 okulda 43 bin çocuk eğitim görmeye başladı. Hastaneler onarıldı. Günlük binin üstünde hastaya hizmet vermeye başladı. Kentin en önemlisi sorunu olan elektrik ve su temini de çözüldü. Sokaklar hareketlendi, esnaf kepenk açtı, ticaret canlandı.

Afrinliler bir yıldır topraklarında terör korkusu olmadan yaşıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Bülent Serin

Kurgu: Adem İrgin