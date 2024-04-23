Mehmet Şimşek'ten TRT Haber'e özel açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarını TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz'a değerlendirdi.

"Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi çok yoğun"

Şimşek, yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakış açısındaki değişime dikkati çekti.

"Geçen sene programı anlattık kendilerine, kafalarında bir çok soru işareti vardı. Tartışmalar genelde o soru işaretleri üzerinden gidiyordu. Bu sene baktık ki artık tereddütler tamamen gitmiş durumda. Çünkü programımız çalışıyor. Sonuç veriyor ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla yatırımcıların ilgisi çok yoğun."

"Hazirandan itibaren enflasyon yıllık bazda hızla düşecek"

Mehmet Şimşek, enflasyonda önümüzdeki aylardan itibaren kalıcı düşüşün başlayacağını belirtti.

"Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz."

"Türkiye'nin kredi not görünümü pozitif"

Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin olumlu olduğunun da altını çizdi.

"Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş."

"'Yerel' ifadem istismar edildi"

Şimşek, bir IMF toplantısında kullandığı "yerel" sözlerine de açıklık getirdi. "Yerel" ifadesinin çarptırıldığını söyledi.

"Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor."