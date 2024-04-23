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Gündem
TRT Haber 23.04.2024 08:06

Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 8 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma ve Hırsızlık” suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi.  

"Organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız"

Operasyonlar sonucu av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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