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Gündem
TRT Haber 23.04.2024 07:15

TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği heyecanı devam ediyor

TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 29 ülkeden yüzlerce çocuk Ankara'da bir araya geldi. Çocuklar bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kendi ülkelerine özgü dans gösterilerini sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek gala öncesi, Beştepe'de son hazırlıklar yapıldı.

Son provalar yapıldı, hazırlıklar tamamlandı.

TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin görkemli gala programı için geri sayım sürüyor.

Dünya çocukları dans gösterileri sunacak

Dünya çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Ankara'da bir araya geldi.

29 ülkeden gelen çocuklar 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde buluştu.

Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenecek galaya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak.

Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve himayesiyle gerçekleştirilecek.

Yüzlerce çocuk büyük bir özveriyle gösterilerine hazırlandı

Gala öncesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde sıcak prova vardı.

Farklı coğrafyalardan gelen çocuklar geleneksel kıyafetlerini giydi. Kimi yorgun düştü, kimi heyecandan yerinde duramadı.

Daha önce çocuk şenliğine katılan Dilara Köksal bu kez dünya çocuklarına tercümanlık yaparak bu heyecana ortak oldu.

Dünya çocukları gala öncesi heyecanını paylaştı.

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23 Nisan Ankara TRT Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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