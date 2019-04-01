Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sandıklarda çıkan sonuçlara hepimizin saygı duyması icap ediyor." dedi.

Özhaseki, "Ankara için düşündüklerimizi hazırlayıp üç ay boyunca seçim kampanyasında Ankara'nın en ücra köşelerine kadar giderek derdimizi anlatmaya çalıştık. Anlattığımız projeler insanların hoşuna gitti. Bizler Ankaralı hemşehrilerimizin projelerimizi beğendiğinin farkındayız. Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne" ifadelerini kullandı.

Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü;

"Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı sonuçlar alacağız. Tabiki bazı itirazlar yapılıyor bunun sebebi illa biz alalım kaygısı değildir. Atılmış bir tek oyun bile zayi olmaması duygusudur. Çıkacak sonuçların da her ne olursa olsun kabul göreceğinin bilinmesi lazım."

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Mehmet Özhaseki: Binlerce sandıkta çok net bariz hatalar var. Tek amacımız hataların düzeltilmesi. Sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok, sadece milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa oradan doğru bir şekilde çıkıp tecelli etmesini arzu ediyoruz. pic.twitter.com/mOMmQcAmn8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Nisan 2019

"Tek amacımız hataların düzeltilmesi"

Ankara'da binlerce sandıkta bariz hatalar var bunları düzeltmek tek amacımız. İlle de sonuç değissin diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa doğru şekilde tecelli etmesini arzu ediyoruz.

Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız. Bir yerde 201 oy Binali Bey almış. 201 oy İşçi Partisi'ne yazılmış. Binali beye 1 oy yazmışlar. Hata da olabilir kasıt da olabilir. Ankara'da bu tarz hatalar çok fazla var.

Açık ara birinci partiyiz. 16 yıldır seçimlere giriyoruz bu bir dünya rekorudur. Bu yerel seçimlerde de karşı tarafta dörtlü ittifaklar olmasına rağmen açık ara birinci parti çıkıyoruz. Şehirlerde yapılan oylamalarda da ittifakların biraz öne geçip belediye alması veya kaybetmesi çok önemsenecek bir durum değildir. Cumhur İttifakı bir beka meselesinin üzerine kurulmuştur.

Kaynak: TRT Haber