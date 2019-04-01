İstanbul'da CHP Beşiktaş adayı Rıza Akpolat, aldığı yüzde 73,41 oyla en yakın rakibi MHP adayı Serkan Toper'e karşı büyük üstünlük sağladı. Toper, yüzde 16,29 oy alabildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde AK Parti adayı Ayhan Yılmaz, yüzde 18,52'lik oyla ikinci sırada yer alan İyi Parti adayı Hüseyin Burgaz'dan yüzde 53 fazla oy aldı. Yılmaz'ın oyu yüzde 71,6 oldu.

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Alper Taşdelen ile en yakın rakibi AK Parti'li aday Amber Türkmen arasındaki fark yüzde 51,73 oldu. Taşdelen yüzde 73,39, Türkmen ise yüzde 21,66 oy aldı.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde AK Parti adayı Hazım Caner Can yüzde 73,78'lik oy oranıyla seçmenin yüzde 22,25'inin oyunu alan en yakın rakibi İyi Parti adayı Vefa Peçenek'e yüzde 51,53'lük fark attı.

Konya

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, aldığı 70,69 oy oranıyla en yakın rakibi olan İyi Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Şimşek'e 50,64 puan fark attı. Şimşek, yüzde 20,05 oy oranında kaldı.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Halit Demir, 20 sandıkta kullanılan 3 bin 399'un oyun 2 bin 898'ini alarak en yakın rakibi Millet İttifakı'nın İyi Parti'li adayı Mehmet Bingöl'e yüzde 70,41 fark attı. Bingöl, 481 seçmenin oyunu aldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Parti adayı Turgut Özdem, bin 380 oy alarak 177 oy toplayabilen en yakın rakibi İyi Parti adayı Serkan Kocaoğlu'na bin 203 oy fark attı. Özdem, oyların yüzde 85,5'ini, Kocaoğlu yüzde 10,97'sini almış oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP adayı Murat Gerenli oyların yüzde 64,62'sini, rakibi AK Parti adayı Akın Kamacı da yüzde 16,94'ünü aldı.

Trabzon ve Rize

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu yüzde 64,50, İyi Parti adayı Atakan Aksoy ise yüzde 29,54 oyda kaldı.

Rize'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Rahmi Metin oyların yüzde 72,71'sini aldı, en yakın rakibi CHP adayı Ayhan Akyüz yüzde 13,56 oy alabildi.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde AK Parti adayı Mehmet Aşık yüzde 72,18, bağımsız aday Zeki Avni Usta yüzde 9,64; Çaykara ilçesinde AK Parti adayı Hanefi Tok yüzde 65,59, CHP adayı Hasan Düzgün yüzde 11,43; Rize'nin Güneysu ilçesinde AK Parti adayı Rıfat Özer yüzde 84,37, İyi Parti adayı Sefer Özer yüzde 12,50 oy aldı.

Sakarya ve Malatya

Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ekrem Yüce, yüzde 65,02 oy aldı, Millet İttifakı'nın İyi Parti'li adayı Cihan Kolip yüzde 27,60'ta kaldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti adayı Selahattin Gürkan yüzde 22,07'lik oyla ikinci sırada yer alan CHP adayı Soner Gökçe'den yüzde 46,78 fazla oy aldı. Gürkan'ın oyu ise yüzde 68,85 oldu.

Malatya merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti adayı Osman Güder, yüzde 70,09 oy aldı, İyi Parti adayı Ali Ekinci yüzde 22,92'de kaldı. Yeşilyurt ilçesinde AK Parti adayı Mehmet Çınar, yüzde 21,22'lik oyla ikinci sırada yer alan CHP adayı Erkan Özgür'den yüzde 42,67 fazla oy aldı. Çınar'ın oy oranı yüzde 63,89 oldu.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesinde AK Parti adayı Mehmet Kuş, yüzde 72,52 oyla ikinci sırada yer alan Saadet Partisi adayı Halil Yiğit'ten yüzde 48,95 fazla oy aldı. Yiğit'in oy oranı yüzde 23,57 oldu.

Kaynak: AA