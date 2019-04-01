Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısında konuştu.

Venezuela’daki herhangi olumsuz bir durumun tüm Latin Amerika’yı hatta Karayipleri etkileyebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

“Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi”

Toplantıda, Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da açıklamalarda bulundu. Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." dedi.

Kaynak: AA