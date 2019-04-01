Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZaMUzF5op5 — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber