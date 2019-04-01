Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Erdoğan'a tebriklerini iletti.

İmran Han Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Pakistan Başbakanı İmran Han da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yerel seçimdeki zaferinden ötürü tebrik etti.

Han, Twitter hesabında, "Pakistan'ın dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'deki yerel seçimlerde bir diğer önemli zaferinden ötürü kutladığım için mutluyum. Pakistan halkı kendisine daha nice başarılar diliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA