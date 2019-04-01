Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.49'da merkez üssü Acıpayam olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.49'da merkez üssü Acıpayam olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kaynak: AA