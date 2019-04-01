AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tespitlerimizi seçim kurullarına sunacağız bunun için yarın saat 15.00'e kadar zamanımız var. Bugün bu gece bu hazırlıklarımızı, dilekçelerimizi, maddi bulguları ve tespitlerimizi hukuki gerekçeleri ile birlikte oluşturarak İlçe Seçim Kurullarına sunacağız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin sözlerini şöyle sürdürdü;

İlçe seçim kurullarının sonuçlarını bekleyeceğiz. Daha sonraki hukuki süreci de AK Parti Ankara İl Teşkilatı olarak, hukukçu arkadaşlarımızla birlikte yakınen takip edeceğiz. Bu birliştirme tutanaklarındaki gerçeklerle bağdaşmayan unsurların İstanbul'daki seçimler açısından da söz konusu olduğu yönünde ön tespitlerimiz var.

Bunlar sandıktaki sonuçlar, bütün olarak İlçe Seçim Kurullarında birleştirilirken maddi hataların olduğunu tespit ettik. Biz Ankara'da bu itirazlarımız neticesinde çok önemli bir mesafe kat edeceğimizi görüyoruz. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını tespit etmiş durumdayız. Tespitlerimizi hukuki gerekçeleri ile birlikte yargı mercilerine, seçim kurullarına ileteceğiz şüphesiz ki bu durumda son kararı verecek olan yargı mercileridir.

Bizim tespitimiz şu an kamuoyuna yansıyan farkın gerçekçi bir fark olmadığı yönünde. Bu konuda önemli bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok sağlam delillerimiz mevcut. Sonuca tesir edip etmeyeceğine karar verecek olan yargı mercileridir. Biz yargı mercileri nezdinde hak arama hürriyetimizi kullanacağız. Sonuçlarını da Ankaralı seçmenin iradesinin doğru ve sağlıklı bir şekilde sonuca tesir etmesini sağlamaya yöneliktir bütün çalışmalarımız. İlçe seçim kurulları il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde hukuki süreci bütün hukukçu arkataşlarımız, teşkilatlarımızla birlikte takip edeceğiz.

Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de biz ilçe seçim kurullarına itiraz edeceğiz. Çünkü özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından katedeceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarıyla ilgili olarak bizim tespitimiz çok değişeceğini gördüğümüz bir tablo söz konusu değil ancak büyükşehir oyları 25 ilçenin oylarının toplamıyla elde edildiği için 25 ilçenin 25'inde de maddi hatalar, geçersiz oylar ve usulsüzlükler için itirazlarımızı gerçekleştireceğiz.

Kaynak: TRT Haber