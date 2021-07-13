Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılacak olan 25 maddelik kanun teklifi Komisyondan geçti.

Düzenlemeye göre, terör suçlarında ek gözaltı süresi uygulaması 3 yıl daha uzatılabilecek.

Kamuda görevden uzaklaştırma tedbirinin de 3 yıl uzatılması öngörülüyor. Teklife göre güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında olmayacak. Çek cezalarında erteleme uzatılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar da bir yıl erteleniyor.