Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Şuşa Beyannamesiyle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve Seyidov görüşmesine, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.