Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Şuşa Beyannamesiyle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ve Seyidov görüşmesine, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan
Sıradaki Haber
Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz