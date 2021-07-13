İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulacak gösterimde, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe ve işgal girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, o geceden fotoğraflar ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak.

Sergide, Milli İradenin Zaferi çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle aktarılacak.

Gösterimde başta TBMM olmak üzere menfur saldırıya maruz kalan mekanlar video mapping tekniğiyle yer bulacak.

Milli birlik ve zafer coşkusunun da yansıtılacağı gösterimde, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden şehitler de anılacak.

Marmaray Yanikapı İstasyonu'nda düzenlenecek

Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 15 Temmuz Dijital Gösterimi'nin resmi açılışı, 15 Temmuz Zaferi'nin 5. yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında yarın saat 11.00’da gerçekleşecek.

Dijital sergi ise 8 Ağustos Pazar gününe kadar 11:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ziyaretlerde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Dijital Gösterimi ise haftanın her günü açık olacak.