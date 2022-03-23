Seçim kanununda yapılacak değişiklikler için Meclis'teki mesai Anayasa Komisyonu ile başlıyor.

Düzenlemedeki en önemli başlık ise seçim barajı. Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.

Vekil transferiyle grup oluşturarak seçime katılmanın önü kesilecek.

Teklifle milletvekili dağılımı için de yeni yöntem getirilecek. İttifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan milletvekili çıkaramayacak.

Her parti kendi oyuyla milletvekili çıkaracak ve bu yolla her siyasi partinin kendi amblemi ile seçime girmesi teşvik edilecek.