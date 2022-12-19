Bütçe görüşmeleri tamamlandı. Meclis ara vermeden çalışmayı sürdürecek. Yıl bitmeden enerji torba teklif genel kurul'da ele alınacak.

Düzenleme ile TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. BOTAŞ'ın ise ödenmemiş vergi, idari para cezaları ile borçları, Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık silinecek.

İşletme hakkı 49 yıldan az olan limanlar için kira süresini 49 yıla uzatan madde ile ilgili de düzenlemeye gidildi. Şirketlere, 5 yıl içinde limana ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u kadar tutarda yatırım yapmaları şartı getirilecek. Ayrıca şirketler, her yıl hazineye net satış ve karları üzerinden yüzde 5 hasılat payı yatıracak.

Bir kadının 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığına yönelik iddialar Meclis'in gündeminde. İddialarla ilgili araştırma komisyonu kurulacak. Verilecek önergeye tüm partiler imza atacak.

Bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen siyasi parti grupları da bu hafta toplanacak. Liderler, son gelişmeleri grup kürsülerinden değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.