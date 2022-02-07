Meclis Genel Kurulu, yarıyıl tatili ile birlikte 20 Ocak’ta çalışmalarına ara vermiş, 1 Şubat’ta yeniden mesaiye başlamıştı.

Koronavirüs vakalarındaki artış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de etkiledi. Artan vakalar nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Tatil döneminde seçim bölgelerine giden milletvekilleri ile Meclis personelinde vakaların hızla artması bu kararın alınmasında etkili oldu.

15 Şubat'a kadar devam edecek

Son bir ayda sadece AK Parti’den 40 milletvekilinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin tedavileri de sürüyor.

Virüse yakalanan milletvekillerinin birçoğunun ikinci kez enfekte olduğu bilgisi verildi.

Meclis çalışmalarına verilen zorunlu mola 15 Şubat’a kadar devam edecek.